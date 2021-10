Ed Sheeran et Elton John dévoileront un titre à Noël !

En 1973, Elton John dévoile Step Into Christmas. Si le morceau est un joli succès à l'époque, c'était sans compter le retour flamboyant qu'il a connu ces dernières années lors des fêtes de Noël. Il a d'ailleurs été certifié disque d'or aux Etats-Unis il y a quelques mois. En décembre 2020, alors qu'il entend sa chanson iconique à la radio, l'artiste britannique a une idée un peu saugrenue : faire un nouveau titre en collaboration avec son ami Ed Sheeran. Ni une ni deux, la star planétaire appelle immédiatement son jeune acolyte. Très proches, ils décident tous les deux de se lancer dans cette nouvelle aventure. Un nouveau projet très ambitieux qui vient ainsi s'ajouter à leur emploi du temps respectif, déjà très chargé. L'interprète de Shape Of You a d'ailleurs tenu à raconter l'anecdote.

"Elton m'a appelé le 25 décembre pour me souhaiter 'Joyeux Noël'. Elton m'appelle presque tous les jours. Il m'a dit : 'Step Into Christmas" est numéro 6 dans les charts ! Je veux faire une autre chanson de Noël, veux-tu la faire avec moi ?'" raconte Ed Sheeran à propos de cette nouvelle chanson sur laquelle il a tout d'abord émis quelques réserves. "Vous ne savez pas si vous serez là le lendemain, tout peut changer en une nuit. Je ne serais peut-être pas là demain. Pourquoi ne devrais-je pas saisir cette opportunité ?" termine le chanteur qui a finalement accepté l'offre de son ami.

Il y a quelques semaines, Ed Sheeran et Elton John s'étaient retrouvés à Paris lors du Global Citizen Live. S'ils n'avaient pas chanté ensemble, ils s'étaient tout de même croisés dans les coulisses. Une rencontre impromptue durant laquelle ils ont peut-être évoqué leur futur projet commun. Mais pour l'heure, c'est sur l'arrivée de son nouvel album Equals qu'Ed Sheeran semble se concentrer. Idem pour Elton John, qui devrait révéler le disque The Lockdown Sessions dans quelques semaines et continuer sa tournée d'Adieux dès lors qu'il sera guérit de sa blessure.

Pour continuer d'écouter Elton John, Ed Sheeran et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !