Ed Sheeran et Coldplay reprennent Fix You et Shivers (VIDEO)

Courage, plus que trois jours de patience ! Le 15 octobre prochain, Coldplay publiera son nouvel opus - Music of the Sphere. Pour célébrer ça dans les règles de l'art, Chris Martin et sa bande ont investi l'O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres. Au programme, un concert face à des fans en délire et une petite surprise : l'apparition de Ed Sheeran, qui en a profité pour interprété "Fix You", "Shape of You" ou encore "Shivers".

Fix You - Coldplay ft. Ed Sheeran

Shivers - Ed Sheeran ft. Coldplay

Alors que Coldplay se prépare à publier son nouvel album, Ed Sheeran est -lui aussi- en pleine promotion. Et ce n'est pas tout ! Si l'interprète de Shape of You a d'ores et déjà annoncé deux dates au Stade de France en juillet 2022, il se pourrait bien que le « Music Of The Spheres Tour » de Coldplay les emmènent à la même adresse... quand ? Seul l'avenir le dira. Pour l'heure, le groupe n'a pas encore annoncé de date. Mais, une chose est sûre, la sortie de ce nouvel opus pourrait bien rimer avec "tournée".

En attendant de découvrir le nouvel album de Coldplay, vous avez possibilité de découvrir My Universe (ft. BTS) sur les ondes de Virgin Radio !