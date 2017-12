Ed Sheeran & Beyoncé : Perfect, leur duo en écoute

Ed Sheeran secouait les internets cette semaine en annonçant que le remix de son tout nouveau single, Perfect, serait un duo avec Beyoncé. Alors que les fans s'attendaient à une collaboration avec Taylor Swift, c'est finalement Queen Bey elle-même qui est donc venue poser sa voix sur une chanson romantique à souhait. Difficile de trouver featuring plus parfait que celui-ci ! Sur cette nouvelle version Ed Sheeran a laissé la place à Beyoncé pour le deuxième couplet et les deux refrains finaux entremêlent leurs deux voix. On ne serait pas étonné que cette nouvelle version devienne plus populaire que l'originale.

Beyoncé est très active depuis la rentrée, c'est la troisième fois que l'on peut entendre la chanteuse en collaboration avec d'autres artistes. En septembre elle posait sa voix sur le remix de Mi Gente de J Balvin et Willy William. Il y a quelques semaines on découvrait Walk on the Water, sa première collaboration avec Eminem, qui marque aussi le grand retour du rappeur. Quant à Ed Sheeran & Queen Bey ce n'est pas la première fois que ces deux là travaillent ensemble, en 2015 ils étaient réunis sur la scène des Grammy Awards pour un hommage à Stevie Wonder ainsi qu'au Global Citizen Festival pour un duo sur Drunk In Love. Ed Sheeran est actuellement en pleine tournée, il sera de passage à Paris les 7 et 8 juillet 2018 au Stade de France.