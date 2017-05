Quand il s'agit de reprendre les plus grands hits, Ed Sheeran n'est pas en reste. En plus de nous exposer ses talents de songwriter, il n'a de cesse de nous montrer qu'il peut passer d'un genre à l'autre avec une facilité déconcertante. Il y a eu Chasing Cars (Snow Patrol), Take Me To Church (Hozier), 50 Cent ou encore les Little Mix et à chaque fois, il a trouvé le moyen de s'approprier le titre. Actuellement en pleine tournée européenne pour défendre Divide (notez qu'il prévoit une tournée des stades en Australie pour 2018), Ed Sheeran a pris le temps d'enregistrer une reprise de Ciao Adios avec Anne-Marie. Et comme toujours, on pourrait la passer en boucle.

Si son nom ne vous dit rien sachez qu'Anne-Marie a collaboré récemment avec Clean Bandit sur Rockabye et qu'elle a eu la lourde tâche d'ouvrir les concerts d'Ed Sheeran (c'est elle qui, d'ailleurs, chante Ciao Adios à la base). Tournée avant un concert à Newcastle, cette vidéo est comme une vague de calme dans la tempête : parce que ça fait du bien de s'asseoir et d'écouter ces deux voix. "Partir en tournée avec cet être humain, c'est la meilleure chose au monde", a écrit la chanteuse en postant la vidéo sur les réseaux sociaux. Et clairement, on veut bien la croire.