Ed Sheeran et Anne-Marie reprennent Fairytale of New York pour Noël 

On pourrait presque vous proposer un calendrier de l'avent de reprises de chansons de Noël au vu du nombre d'artistes qui se prêtent à l'exercice. Après Rita Ora et sa reprise de Last Christmas de Wham ! c'était au tour d'Ed Sheeran de prendre place dans les studios du Radio 1 Live Lounge pour une session de live. L'artiste a interprété son tube Perfect, actuellement n°1 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ainsi qu'une cover qui sentait bon les fêtes de fin d'année. C'est sur le Fairytale of New York des Pogues qu'Ed Sheeran a jeté son dévolu et pour l'occasion, il s'est fait accompagner de la chanteuse Anne-Marie.

Fairytale of New York des Pogues, en duo avec Kirtsy MaccColl, sorti en 1987, est très vite devenu un classique de Noël. Le groupe y fait référence aux irlandais qui ont immigré au début du 20ème siècle à New York dans l'espoir de devenir des artistes mais qui ont parfois échoué et sont devenus des vagabonds. La chanson est à ranger dans la cétagorie " sad christmas songs". Ed Sheeran et Anne Marie ont revisité ce tube avec délicatesse, et le final sur Jingle Bell, autre classique de Noël, n'est pas pour nous déplaire. Anne-Marie dévoilera son premier album studio au début de l'année 2018, celui-ci contiendra une collaboration avec Ed Sheeran.