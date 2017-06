Ed Sheeran estime que Taylor Swift n'a pas besoin d'être défendue face à Katy Perry

C'est à l'occasion de la soirée d'introduction du Songwriters Hall of Fame 2017 qui se tenait à New York qu'Ed Sheeran a été interrogé, pour la énième fois au sujet de la rivalité qui oppose Taylor Swift à Katy Perry. Le rouquin est connu pour être un très bon ami de Taytay mais on l'a aussi vu, récemment, très sympa avec sa supposée ennemie. Au magazine People il a déclaré " Je ne pense pas qu'elle ait besoin de tout ça" alors qu'on lui demandait s'il pensait que Swift avait besoin d'être défendu en chanson. " Je ne pense pas que les chansons de disputes soient une chose tendance, il y a toujours eu des chansons de rivalité" a-t-il ajouté.

Ces questions étaient bien évidemment posées à Ed Sheeran alors que Katy Perry aurait remis un peu d'huile sur le feu dans sa relation avec Taylor Swift avec la chanson Swish Swish que beaucoup ont vu comme une réponse au Bad Blood de TayTay ! Katy Perry a enterré la hache de guerre quelques temps après en expliquant ne souhaiter que le meilleur pour Taylor Swift qui est une "auteur fantastique" selon ses propres mots. Quant à Ed Sheeran il a précisé de lui même qu'il avait écrit des chansons de disputes par le passé "mais que tout le monde s'en moquaient". Pas tout à fait vrai quand on sait que beaucoup d'encre a coulé lorsque le chanteur a sorti le titre Don't et que les spécialistes y ont vu une attaque dirigée contre son ex Ellie Goulding. Quand les artistes font référence à d'autres stars en chanson, cela fait souvent mal...