Ed Sheeran est papa d'une petite fille !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Ed Sheeran ! Alors qu'il s'octroie actuellement une petite pause dans sa carrière, l'interprète de Shape of You a décidé de faire une entorse au règlement en publiant un cliché exceptionnel sur son compte Instagram. Ce mardi 1er septembre, l'artiste britannique a donc dévoilé la photo d'une couverture en laine et de petites chaussettes. Le tout dans des tons de couleurs bleu, vert et beige. Nommée Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, le nouveau-né ainsi que la maman se portent très bien. Plutôt discret sur sa vie privée, Ed Sheeran a tout de même tenu à partager ce moment de bonheur avec son immense communauté.

C'est directement en légende de sa publication Instagram que Ed Sheeran a tenu à annoncer la nouvelle : "Bonjour ! Un petit message de ma part car j'ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous... La semaine dernière, avec l'aide d'une équipe d'accoucheuses extraordinaires, Cherry a donné naissance à notre magnifique fille en bonne santé - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes complètement fous d'elle. La mère et le bébé se portent à merveille et nous sommes sur un petit nuage. Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Beaucoup d'amour et je vous verrai quand il sera temps de revenir, Ed x".