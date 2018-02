Ed Sheeran est l'homme de tous les records. Avec son troisième album Divide et son énorme tube "Shape of You", le chanteur de 28 ans a encore franchi un nouveau cap en se classant en tête des ventes mondiales d'albums en 2017. L'annonce a été officialisée par la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), qui recense chaque année les plus gros succès commerciaux. Une consécration pour celui qui vient de remporter un Global Success Award aux Brit Awards 2018 ! Publié en mars 2017, Divide a été certifié plusieurs fois Disque de Platine dans 36 pays, tandis que "Shape of You" a décroché un Single de Platine dans 32 pays, devenant ainsi la chanson la plus vendue dans le monde en 2017. C'est d'ailleurs la première fois que le vainqueur du titre cumule à la fois l'album et le single le plus vendu de l'année !

ICYMI: IFPI announced the top global recording artists of 2017 yesterday – here’s a recap of the full top 10 #IFPItop10 pic.twitter.com/fyfVVJh4KH — IFPI (@IFPI_org) 27 février 2018

Ed Sheeran succède ainsi à Drake (2016), Adele (2015), Taylor Swift (2014) et One Direction (2013), gagnants du titre les années précédentes. Grâce au succès de More Life, Drake se hisse cette année sur la seconde place du podium, tandis que Taylor Swift et son album Reputation arrivent en troisième position des meilleures ventes mondiales 2017. Cette certification prestigieuse reflète le succès global des artistes et est établie selon les ventes physiques et digitales dans le monde, incluant donc aussi bien les écoutes en streaming et les téléchargements que les ventes de disques et de vinyles. Dans le top 10 des meilleures ventes mondiales de l'année écoulée suivent ensuite (dans l'ordre) Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park et The Chainsmokers. Pour Ed Sheeran, l'année 2018 s'annonce tout aussi brillante puisque le chanteur s'apprête à débuter une grande tournée mondiale, qui passera par le Stade de France en juillet prochain.