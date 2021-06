Ed Sheeran est de retour en vampire dans Bad Habits, son nouveau single (VIDEO)

Ces dernières années, Ed Sheeran se sera imposé comme l'un des chanteurs les plus prolifiques de sa génération ! Porté par ses albums vendus à plusieurs millions d'exemplaires et une tournée mondiale qui s'est déroulée à guichets fermés, l'artiste britannique s'était retiré du devant de la scène pour se consacrer davantage à sa vie de famille. Une pause durant laquelle il n'aura pas vraiment chômé puisqu'il s'est énormément investit dans la lutte contre la crise sanitaire en faisant de nombreux dons de plusieurs millions de livres. L'interprète de Shape Of You en a également profité pour agrandir sa famille. En effet, sa femme Cherry a mis au monde leur premier enfant, une fille nommée Lyra Antarctica. Et la musique dans tout ça ?

Après de longs mois d'attente, Ed Sheeran vient enfin de faire son retour sur le devant de la scène ce 25 juin avec le titre Bad Habits. Teasé sur les réseaux depuis plusieurs semaines, le clip se dévoile enfin et il est surprenant ! On y retrouve les codes classiques du film d'horreur mais aussi ceux des comédies musicales. Un morceau aux sonorités électro-pop qui devrait sans problème se hisser en tête des charts du monde entier. Bien qu'aucune information officielle n'a encore été divulguée concernant l'arrivée d'un album, les rumeurs enflent quant à la sortie d'un projet complet. "Comme j'essaie que ces albums soient parfaits, ça prend beaucoup de temps pour les finir" confiait récemment l'artiste attendu par ses millions de fans à Apple Music !