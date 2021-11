Ed Sheeran : Equals dépasse le milliard de streams en moins d'une semaine

Plus d'un milliard d'écoutes : c'est le palier atteint par Equals, le nouvel album d'Ed Sheeran. Pour rappel, ce nouveau chapitre musical est sorti le 29 octobre dernier.

"= (equals) a atteint un milliard de streams sur @spotify", a annoncé Ed Sheeran sur Instagram. 'Merci beaucoup pour tout l'amour et surtout, pour l'avoir écouté autant que vous l'avez fait. Je suis si fier de cet album, je suis heureux que vous l'aimiez autant que moi". Avec Equals, Ed Sheeran est sorti de sa zone de confort - notamment en s'essayant à des sons teintés d'électro. Bad Habits et Shivers (qui témoignent d'ailleurs de ce changement) se sont faits une place de choix dans les classements du monde entier. Et ce n'est pas tout ! Equals est probablement l'album le plus mature jamais publié par l'artiste britannique : Ed Sheeran y explore avec poésie des thèmes difficiles tels que le deuil mais aussi ses premiers pas en tant que père.

La bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'Ed Sheeran (qui a d'ailleurs interprété Perfect avec Vianney pour Taratata) sera en concert au Stade de France pour défendre ce nouvel opus.