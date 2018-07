Ed Sheeran : Encore accusé de plagiat

Il y avait bien longtemps qu’on ne vous avait pas parlé d’Ed Sheeran, c’était il y a 5 jours et cette info incroyable, oui, Ed Sheeran va aux toilettes ! Ed Sheeran est en concert un peu partout avec son dernier album Divide, et le chanteur a confié qu’il n’y aura pas de nouvel album avant 2020 ! Le clip de Happier cartonne avec plus de 90 millions de vues, ça se passe bien. Autre info, le chanteur Ed Sheeran prévoit de faire construire sa propre chapelle ! Mais c’est une nouvelle info qui nous intéresse, le chanteur Ed Sheeran est encore accusé de plagiat !

Bon, c’est pas très nouveau, le chanteur Ed Sheeran avait déjà été accuse il y a 2 ans de plagiat sur Thinking Out Loud, il aurait plagiait le titre Let’s Get It On de Marvin Gaye. A l’époque, Ed Sheeran avait nié les faits. La compagnie qui détient un tiers des droits du titre Let’s Get It On revient à la charge et demande 100 millions de dollars pour plagiat. Il aurait copié la mélodie, le rythme, les harmonies, la batterie, tout quoi. Affaire à suivre.