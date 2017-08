C'est déjà notre dernier lundi avant la rentrée ! Pendant tout l'été, Virgin Radio vous proposait de partir en vacances (ou presque) avec vos artistes préférés le temps de quelques instants. Après avoir pris des nouvelles d'Amir qui n'a pas hésité à faire une demande en mariage sur scène, aujourd'hui on oublie la France pour se consacrer à un chanteur britannique vous adorez tous... Si on vous dit : "The club isn't the best place to find a lover / So the bar is where I go", vous nous répondez ? "Shape Of You" d'Ed Sheeran évidemment. Comment se passent les vacances pour le rouquin aux tubes planétaires ? Grâce à Virgin Radio, le moindre détail de ses aventures ne vous échappera pas ! Rien que pour vous, nous créons l'illusion parfaite où vous allez avoir l'impression de vivre à ses côtés durant quelques minutes. Prêts ? Embarquement immédiat en compagnie d'Ed Sheeran !

Dallas ! Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 18 Août 2017 à 20h57 PDT

Pendant ses "vacances", Ed Sheeran n'a pas arrêté une seule seconde ! En plus de des dizaines de concerts qu'il donne à travers le monde pour promouvoir son dernier album Divide, l'artiste en a profité pour lâcher le clip de "Bibia Be Ye Ye". Moins réjouissant : Ed Sheeran a quitté brièvement Twitter pendant l'été, ne supportant plus les critiques.

Sup Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 18 Juil. 2017 à 16h24 PDT

À moins d'avoir passé deux mois coupés du monde sur une île paradisiaque, impossible pour vous d'avoir manqué le passage remarqué d'Ed Sheeran dans le season première de la saison 7 de Game of Thrones ! L'artiste a bien sûr poussé la chansonnette lors de son passage dans la série fantastique, aux côtés d'Arya Stark.

Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 17 Août 2017 à 21h39 PDT

Toujours prêt à partager la scène avec d'autres artistes, Ed Sheeran a rejoint Shawn Mendes à New York il y a quelques jours le temps d'un duo surprise qui a marqué tous les fans. C'est aussi ça la beauté de la musique ! Les vacances de vos artistes favoris c'est fini pour 2017, mais rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux rendez-vous estivaux !