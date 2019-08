Ed Sheeran en pause, Lana Del Rey en concert, Calogero... les news musique de la semaine !

Comme toujours, zoom sur les news musicales qui ont marqué la semaine ! Au programme, Ed Sheeran, Lana Del Rey ou encore Calogero.

On commence donc avec Ed Sheeran qui, une fois de plus, ne manque pas d'actu. D'abord, le chanteur britannique a été accusé de plagiat pour le titre Shape of You... on vous laissera vous faire votre propre opinion. De son côté, l'artiste va prendre une petite pause (clairement méritée) : lors du dernier show du Divide Tour, Ed Sheeran a annoncé à la foule qu'il ne reviendrait sur le devant de la scène que dans quelques années.

Ed Sheeran au coeur de l'actu

On poursuit avec Lana Del Rey : Norman Fucking Rockwell est enfin dans les bacs et pour fêter ça, la chanteuse s'offre un concert à l'AccorHotels Arena. Marquez la date, rendez-vous en février 2020 !

Lana Del Rey à Paris

Aussi, notez que Calogero vous prépare un petit coffret collector qui retrace sa carrière : soyez prêts, le coffret débarque en octobre prochain !

Katy Perry tease son nouveau clip

On continue avec Katy Perry : l'interprète de Roar a teasé son prochain clip (Small Takl) et si vous aimez les animaux comme nous, vous allez adorer !

Enfin, sachez que le début de la tournée de Madonna a été reportée. La star américaine défendre Madam X sur scène !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !