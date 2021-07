Ed Sheeran en duo avec Louane, Britney Spears demeure sous tutelle et Angèle dans Space Jam 2... Toutes les news musique !

Alors qu'il entame tout juste son grand retour sur le devant de la scène avec le titre Bad Habits, Ed Sheeran devrait dévoiler un nouvel album dans les mois à venir. Pour l'occasion, le britannique était invité sur NRJ pour parler de ses projets futurs. Une interview très intéressante durant laquelle le chanteur à succès a révélé qu'il souhaitait collaborer avec la chanteuse Louane. "J’ai déjà travaillé avec Nekfeu. J’ai fait quelques trucs par-ci, par-là. J'adore Louane !" confie l'interprète de Shape of You qui semble bien connaître la jeune artiste française : "Je lui ai parlé il y a peut-être six mois et elle m'a proposé de faire un titre ensemble. Je venais juste d'avoir un bébé donc je n’étais pas vraiment prêt à le faire. Mais à l'avenir, on va faire quelque chose". Des propos qui ont aussitôt affolé la toile et qui ont même incité l'interprète de Donne-moi ton cœur à lui répondre dans une story très équivoque sur Instagram où elle écrit "Je t'aime aussi et ta nouvelle chanson déchireeee @teddysphotos".

Si Ed Sheeran semble, pour l'instant, se concentrer davantage sur son album en solo que sur un éventuel morceau en duo avec Louane, ce que la chanteuse décrivait récemment comme "un rêve" pourrait bien se réaliser dans les mois à venir. Mais avant de découvrir ce qui s'annonce comme une collaboration mythique, la chanteuse devra assurer lors d'une grande tournée à travers toute la France. Idem pour le britannique qui devrait, dans la foulée de la sortie d'un nouvel opus, embarquer à nouveau à bord d'un tour du monde pour retrouver ses millions de fans qui l'attendent avec impatience. Vous savez ce qu'on dit, la patience est une vertu.

Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears, un documentaire choc, révélait au monde entier la triste vie de Britney Spears, sous la tutelle de son père depuis 2008. Produit par le très sérieux journal le New York Times, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, alors que le mouvement #FreeBritney (#LibérezBritney), initié par les fans de l'artiste, commence à faire de plus en plus de bruit, les médias s'intéressent davantage au cas de cette dernière. En effet, plusieurs sources ont découvert que Britney Spears était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques jours devant le tribunal de Los Angeles pour la levée de sa tutelle.

Pendant plus d'une vingtaine de minutes, la star planétaire s'était exprimée sur cette situation normalement réservée aux personnes âgées ou en grande difficulté mentale. Très virulente dans ses propos, l'interprète de Toxic se disait "en colère" face à une tutelle qu'elle qualifie de totalement "abusive". "Ils ont fait un beau boulot en exploitant ma vie. Cette audience devrait être ouverte au public. Ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire" affirmait-elle à la barre. Privée de la majorité de ses libertés fondamentales, l'artiste allait plus loin en affirmant qu'on lui empêche même de se marier et d'avoir des enfants. En effet, elle serait forcée de porter un stérilet et aurait été interdite, malgré plusieurs tentatives, de le retirer afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Quant à Jamie Spears, resté discret face à la polémique qui l'incrimine, il dit être "désolé de la voir dans une telle souffrance" et confie qu’il "aime beaucoup" sa fille.

Très attendu par les fans de la star mais aussi par les nombreuses célébrités qui se sont exprimées en faveur de Britney Spears ces derniers jours, le verdict a été révélé il y a quelques heures. On découvre ainsi que la chanteuse va continuer de demeurer sous la tutelle de son père. Une décision rendue par la juge californienne Brenda Penny et qui a aussitôt affolé la toile et enflammé les plus fervents supporters du mouvement #FreeBritney. Sous tutelle depuis 2008, celle que l'on surnomme la princesse de la Pop devra donc continuer de subir les décisions de son père, ainsi que d'un autre tuteur professionnel qui avait été désigné il y a deux ans, pour prendre le relais de Jamie Spears sur les choix personnels de cette dernière. Il demeure toutefois en charge de la fortune de sa fille, estimée à plus 60 millions de dollars.

Il y a plus d'un an, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. Un projet qui lui a valu de nombreuses récompenses lors des récentes cérémonies musicales et une invitation à se produire lors de la mi-temps du Superbowl. Un moment absolument magique durant lequel l'artiste a pu exprimer toute l'étendue de son talent devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Alors qu'il devrait bientôt entamer une immense tournée, l'artiste canadien serait pressenti sur un projet tout à fait différent…

En effet, si l'on en croit les propos du magazine Variety, The Weeknd préparerait actuellement une série pour la chaîne américaine HBO. Intitulé The Idol, le programme devrait suivre une chanteuse pop qui entame une romance avec un énigmatique propriétaire de club de Los Angeles qui est également le leader d'un culte secret. Abel Tesfaye, de son vrai nom, co-écrira et co-produira ce projet aux côtés de son producteur historique Reza Fahim ainsi que du créateur d'Euphoria, Sam Levinson. Un projet ambitieux pour le chanteur qui avait déjà fait ses preuves en écrivant et en jouant dans un épisode de la série animée culte American Dad sur TBS en 2020. Il avait également interprété son propre rôle dans le film Uncut Gems, acclamé par la critique.

Ces dernières années, Angèle s'est hissée en tête des ventes d'album grâce à son opus Brol, qui a dépassé les 500 000 ventes ! Portée par des tubes tels que Balance ton quoi, Tout oublier ou encore Ta reine, la chanteuse belge en avait profité pour dévoiler une réédition qui lui avait permis de continuer une immense tournée à travers toute la France et d'autres pays d'Europe. Des prestations qui s'étaient terminées au début de l'année 2020 avec plusieurs concerts à guichets fermés à l'AccorHotels Arena. Une véritable consécration pour celle dont personne ne connaissait le nom il y a encore trois ans et qui souhaitait à tout prix s'émanciper de l'image de son frère, Roméo Elvis, rappeur à succès. Désormais, si sa popularité n'est plus à prouver, il semblerait que la jeune femme ait décidé d'élargir son champ d'action en s'intéressant de plus en plus au cinéma…

Rappelez-vous, il y a quelques mois, Angèle annonçait qu'elle jouerait dans le futur film du réalisateur Leos Carax. Intitulé Annette, ce long-métrage qui se présente comme une comédie musicale mettra en avant la comédienne Marion Cotillard ou encore l'acteur Adam Driver. Un projet ambitieux et déjà pressenti pour recevoir les plus grandes récompenses. Mais ce n'est pas tout. Deux ans après avoir prêté sa voix à Gabby Gabby dans Toy Story 4, l'artiste belge a décidé de réitérer l'expérience en acceptant de doubler Lola Bunny dans le film Space Jam, Nouvelle ère, qui devrait sortir le 21 juillet prochain. Un projet ambitieux qui débarque 25 ans après le premier volet qui mettait alors en avant des stars de la NBA, dont Michael Jordan, ainsi que les célèbres personnages des Looney Tunes. Cette fois-ci, c'est LeBron James remplacera la légende du basket. Une sortie très attendue par les fans de la première heure !