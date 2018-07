Ed Sheeran en concert au Stade de France, 3 raisons de le voir en live

ENFIN ! Mises en vente il y a un an à peine, les places pour le concert d'Ed Sheeran au Stade de France se sont écoulées à une vitesse éclair. On ne va pas se mentir, dès qu'Ed Sheeran passe quelques part, il provoque un engouement certain. Il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il était passé par Le Lab Virgin Radio, le britannique avait d'ailleurs confié que pour lui, le but utlime à atteindre était de se produire au Stade de France. Et cette fois, il y est : ce vendredi 6 juillet, quelques milliers de fans se donneront rendez-vous à Saint-Denis pour l'applaudir (et rempileront peut-être même pour la seconde date, le 7). Le jour J approche et pour nous, c'est l'occasion de lister trois raisons d'aller le voir.

Avec pas moins de trois albums à son actif, Ed Sheeran a de quoi faire. Bien qu'il soit en tournée mondiale pour défendre son dernier opus Divide, il n'oubie pas les morceaux qui ont fait son succès. Si votre morceau préféré est et restera Sing, sachez qu'il le jouera. Si vous avez une préférence pour The A Team, là aussi, soyez tranquille. Ed Sheeran a trouvé le parfait équilibre entre ses anciens morceaux et nouveaux hits.

Si vous l'avez vu ne serait-ce qu'une fois en concert, alors vous savez que lorsqu'il est sur scène, rien ne peut arrêter Ed Sheeran. Pour être très honnête, on aurait même tendance à penser qu'une fois qu'on l'a vu jouer en live, les versions studio paraissent nettement plus fade. Seul en scène avec sa guitare, Ed Sheeran est capable de mettre le feu à un stade - il l'a prouvé en jouant Wembley plusieurs fois. Alors lorsqu'il investira (enfin) le Stade de France, vous vous doutez bien qu'il livrera d'une de ses meilleures performances.

Si un final est raté, c'est tout le concert qui en pâtit. mais chez Ed Sheeran, on signe ses entrées comme ses sorties. Le britannique a l'habitude de clore ses concerts par le mythique You Need Me, I Don't Need You. Et on préfère vous prévenir, il faut prévoir au moins dix minutes, ne serait-ce que pour ce morceau. Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, on a même pensé à la vidéo. Et clairement, il faut vivre ça au moins une fois dans votre vie.

Vendredi, des dizaines de milliers de fans se presseront au Stade pour applaudir le prodige britannique. On ne sait pas vous mais nous, on ne tient plus en place !