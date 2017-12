Après son duo avec Beyoncé sur Perfect, d'ores et déjà n°1 aux Etats-Unis, Ed Sheeran continue ses collaborations avec les plus grands noms de la musique mondiale ! A l'occasion de la sortie de Revival, le dernier album d'Eminem, le chanteur irlandais a posé sa voix sur River, un des dix-neuf titres (!) du disque. Dans la semaine, l'interprète de Shape of You avait teasé ce duo en publiant sur son compte Instagram une photo où il accompagnait Marshall Mathers à l'état civil dans un studio d'enregistrement. Un rêve pour le chanteur irlandais qui a avoué que le rappeur était son idole de jeunesse allant même jusqu'à affirmer connaître les paroles de Stan par cœur.

Mais ce River n'est pas la seule collaboration de prestige que contient Revival. Eminem a, en effet, fait appel à Pink sur le titre Need Me, à Beyoncé sur Walk on Water et enfin Alicia Keys sur un morceau intitulé Like Home. Pour son retour, le rappeur a voulu frapper fort et, s'il a comme toujours composé et écrit tous les morceaux de l'album, il semblerait que pour Revival, il ait voulu prendre un virage plus pop. Pour autant, on connait l'amour de l'américain pour le mélange des genres, et depuis de nombreuses années, puisque par le passé il a déjà collaboré avec Gwen Stefani et Dido. En outre, il a rendu la pareille à Pink, en apparaissant sur son dernier album, Beautiful Trauma.