Ed Sheeran élu célébrité de moins de 30 ans la plus riche du Royaume-Uni !

C'est officiel, Ed Sheeran est la célébrité de moins de 30 ans la plus riche du Royaume-Uni ! Une nouvelle totalement incroyable pour l'artiste âgé de 28 ans dont la carrière s'est littéralement envolée ces dernières années. En effet, alors qu'Adele vient de fêter ses 31 ans, le jeune chanteur a pu reprendre librement la place. Après une énorme tournée mondiale ultra lucrative (plus de 258 spectacles à guichets fermés), l'interprète de Shape Of You a vu sa fortune quasiment doubler en passant de 94 millions de livres à plus de 170 millions.

Publiée par Heat Magazine, la liste des personnalités de moins de 30 ans les plus riches du Royaume-Uni met également en avant des figures connues telles que Daniel Ratcliffe (2e position avec 90 millions de livres), Harry Styles (3e position avec 64 millions de livres) ou encore Sam Smith ainsi que les autres membres de One Direction.