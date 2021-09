Ed Sheeran, Elton John, Christine and the Queens… Nous étions au Global Citizen de Paris !

C'était la soirée qu'il ne fallait pas rater ! Samedi 25 septembre, l'ONG Global Citizen organisait une immense série de concerts à travers le monde. Centré autour de deux lieux majeurs - sur le Champ-de-Mars, à Paris, et à Central Park, à New York- l'événement a également bénéficié de plusieurs interventions enregistrées depuis Londres, Lagos, Mumbai, Sydney ou encore Rio. Vingt-quatre heures de musique en continu qui ont réuni plus d'une soixantaine d'artistes de tout horizon. De Ed Sheeran à Billie Eilish en passant par Jennifer Lopez, Angelique Kidjo ou encore Elton John, ils ont tous répondu présent pour l'association qui lutte contre la pauvreté dans le monde. "La musique est un puissant facteur de mobilisation, expliquait la vice-présidente, Friederike Röder. L’idée de concerts en simultané dans des capitales était prévue en 2020 pour les cinq ans de l’accord de Paris sur le climat". Il aura donc fallu attendre une année de plus pour pouvoir assister à cet événement mythique qui marquait également le retour des grands rassemblements autour de la musique. Nous y étions, et c'était phénoménal !

Pour démarrer la soirée sous les meilleurs auspices, c'est Aazar, le DJ français, qui a été appelé par les organisateurs. Il soulève immédiatement la foule grâce à une setlist déchaînée. S'en suit la légende de la musique Elton John, venue interpréter le tube planétaire Your Song, Rocket Man ou encore Ater All, son tout nouveau son avec Charlie Puth. Un moment de grâce absolu pour le public parisien qui profite ainsi de l'artiste britannique avant que ce dernier ne continue sa tournée aux quatre coins du globe. Une fois sa prestation terminée, celui qui se fera bientôt opérer de la hanche a plaidé la cause au micro pour que "personne ne soit laissé sur le bord du chemin" concernant la bataille contre la crise sanitaire. Il conclut ainsi en affirmant qu'"un accès équitable" aux vaccins est absolument nécessaire. De quoi faire réfléchir les 20 000 personnes présentes sur le Champ-de-Mars à Paris.

Apparu comme l'un des moments forts de cette soirée exceptionnelle, la prestation des Black Eyed Peas a soulevé la foule. Au sens propre comme au sens figuré. Portés par les titres Pump It, Where is the Love? et l'incontournable I Gotta Feeling, les quatre membres du groupe américain ont su capter l'énergie qui régnaient sous la Tour Eiffel pour en faire l'un des moments de rassemblement les plus marquants de ce (très) long concert de six heures. Idem pour Christine and the Queens, toujours sur préparée et sur investie, qui a fait honneur aux français en interprétant ses titres People, I've Been Sad, Tilted ou encore Freedom, une reprise de George Michael. Un show autant sonore que visuel puisque c'est entourée de ses danseurs que la chanteuse nous a offert une prestation que certains qualifient déjà de mémorable.

Pour finir cette soirée comme il se doit, ce sont les italiens Maneskin, gagnants de l'Eurovision, qui ont enflammé la scène du Global Citizen avec leur titre Zitti E Buoni. Un véritable moment de show qui a visiblement été apprécié par les milliers de fans du groupe venus les applaudir. Sublime et lumineuse dans une combinaison drapée beige, Doja Cat a séduit un public déjà tout acquis à sa cause avec les titres Kiss Me More ou encore Juicy. De beaux moments qui se sont enchaînés tout au long de cette énorme soirée et qui ont été conclus par la venue tant attendue d'Ed Sheeran, parmi les têtes d'affiche de cet événement mondial. Actuellement en pleine promotion de son nouvel album -il était chez Virgin Radio ce lundi 27 septembre- la star britannique a offert au public, parmi lequel certains patientaient depuis le début de l'après-midi, un show absolument phénoménal. Armé de sa fameuse guitare et de sa gentillesse naturelle, le chanteur a interprété ses plus grands tubes dont Shape Of You, Shivers, Thinking Out Loud ou encore Bloodstream. Une belle clôture pour ce qui demeura comme l'un des concerts publics et gratuits français les plus relayés et mémorables de tous les temps.