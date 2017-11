Tous les ans, la BBC récompense les artistes qui ont marqué ses programmes musicaux au cours des douze derniers mois. Déjà pressenti pour une nomination aux prestigieux Grammy Awards, Ed Sheeran s'impose déjà comme grand favori. Rag N Bone Man et Stormzy ont également mené la danse en 2017 et tous concourent dans les catégories Artiste de l'année et Album britannique de l'année. Kendrick Lamar, Lorde, Harry Styles et Dua Lipa ont également beaucoup fait parler d'eux ces derniers mois et rejoignent donc la liste des nominés. Du côté du live, Depeche Mode, Katy Perry, U2 ou encore Foo Fighters sont en lice pour décrocher un trophée. Découvrez ci-dessous la liste complète des nominés. :

???? @BBCTwo to air a one hour special featuring the best music of 2017 and the @BBCMusic awards. Nominee details here: https://t.co/a44KjrDS8P #TheYearInMusic2017 pic.twitter.com/po5S98diXM — BBC Press Office (@bbcpress) November 21, 2017

Artiste de l'année

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lorde

Rag N Bone Man

Stormzy

Album britannique de l'année

Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol. 1

Ed Sheeran - ÷

Dua Lipa - Dua Lipa

Rag N Bone Man - Human

Stormzy - Gang Signs & Prayer

The xx - I See You

Live performance de l'année

Boy Better Know - Live à Glastonbury

Depeche Mode - Live au BBC Radio 6 Music Festival

Foo Fighters - Live à Glastonbury

Katy Perry - Live au BBC Radio 1 Big Weekend

Nile Rodgers feat. Chic - Live à Glastonbury

U2 - The Joshua Tree Tour

Contrairement à l'année dernière, il n'y aura pas de cérémonie pour les BBC Music Awards 2017. Un programme spécial sera diffusé sur la BBC Two le 8 décembre pour annoncer le nom des gagnants. Présenté par Claudia Winkleman et Clara Amfo, The Year In Music 2017 reviendra sur les meilleurs moments musicaux de l'année. Parmi les invités, Stormzy, Liam Gallagher, Dua Lipa, George Ezra et les Foo Fighters sont attendus, tandis que Rag N Bone Man se produira en live durant l'émission.