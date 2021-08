Ed Sheeran, Dua Lipa, Angèle... L.E.J. dévoile son Summer 2021 (VIDEO)

Chaque année, le trio nous offre sa propre rétrospective des morceaux les plus prisés et, forcément, 2021 ne fait pas exception : enfilez vos plus belles boots de cow-boy et embarquez dans le Summer 2021 de L.E.J. Au programme, Dua Lipa ft. Angèle, Ed Sheeran, Bruno Mars et Anderson .Paak ou encore Justin Bieber et Ariana Grande (entre autres).

La bonne nouvelle, c'est que ce mash-up nous permettra de patienter avant le mois de septembre - mois où L.E.J retrouvera son public en tournée. Côté dates, le trio sera à Lille le 7 septembre prochain, à Grenoble le 9, à Rennes le 15... avant de se produire sur la scène de l'Olympia le 24 : toutes les dates sont à retrouver ici.

D'ici septembre, il ne nous reste plus qu'à écouter Summer 2021 en boucle !