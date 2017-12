Ed Sheeran, Drake, Rihanna... Les artistes les plus streamés sur Spotify en 2017

Qui dit fin de l'année, dit forcément bilan ! C'est exactement ce que vient de faire Spotify en dévoilant ses classements des artistes, albums, chansons les plus écoutés sur sa plate-forme dans le monde mais aussi en France. Et c'est toujours intéressant de voir comment la musique est consommée à l'ère du streaming. Grâce aux classements FR, il n'y a pas de doute : le rap est le genre dominant en France avec des artistes comme PNL, Nekfeu, Damso, Niska ou Jul. Dans le monde, c'est un peu la même chose : le hip-hop s'impose largement dans les divers listes réalisées par Spotify même si la pop a encore de beaux jours devant elle, notamment grâce à Ed Sheeran qui est l'artiste le plus écouté en 2017. On vous propose de découvrir une infographie qui résume les streams monde sur Spotify ci-dessous ainsi qu'une flopée de listes pour le monde et la France un peu plus bas !

1. "Shape of You" - Ed Sheeran

2. "Despacito" - Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3. "Despacito" - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

4. "Something Just Like This" - The Chainsmokers & Coldplay

5. "I’m the One" - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

6. "HUMBLE" - Kendrick Lamar

7. "It Ain't Me" (with Selena Gomez) - Kygo

8. "Unforgettable" - French Montana

9. "That's What I Like" - Bruno Mars