Depuis la sortie de Divide le 3 mars dernier, tout le monde adule et s’arrache Ed Sheeran. Il faut dire que l’artiste britannique nous a pondu très éclectique, audacieux et avec quelques pépites particulièrement entêtantes. Le premier single Shape Of You a déjà battu tous les records, et c’est l’excellent Galway Girl qui a été choisi pour défendre à son tour les couleurs de l’album. Pour fêter tout ça, Ed Sheeran a débuté une grande tournée mondiale il y a quelques semaines pour laquelle il est bien entendu passé à Paris le 6 avril le temps d’une soirée magique à l’AccorHotels Arena. Et c’est loin d’être fini, le chanteur sera sur les routes jusqu’à au moins début octobre, s’il ne rajoute pas d’autres dates de concert (Paris l’accueille de nouveau quand il veut !) Pour voir donner une idée des lives d’Ed Sheeran, voici un petit aperçu du début de sa tournée en Europe :

Random clips from the first month of tour in Europe x Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 19 Avril 2017 à 5h10 PDT

À travers quelques extraits de ses derniers concerts européenne, on peut se faire une petite idée du mois de tournée assez intense qu’a vécu Ed Sheeran. Ceux qui étaient à l’AccorHotels Arena en début de mois l’auront reconnu, on aperçoit un petit extrait de sa date à Paris et ça rappelle de sacrés souvenirs ! On peut également voir l’interprète de Thinking Out Loud dans les coulisses de sa tournée et dans ses moments de détente qui nous confirment qu’il est aussi naturel et sympathique sur scène que dans la vraie vie. Retrouvez le en juin prochain au festival Glastonbury 2017 où il partagera l’affiche avec notamment Radiohead et Foo Fighters.