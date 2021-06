Ed Sheeran dévoile le teaser de son nouveau titre Bad Habits (VIDEO)

Ces dernières années, Ed Sheeran se sera imposé comme l'un des chanteurs les plus prolifiques de sa génération ! Porté par ses albums vendus à plusieurs millions d'exemplaires et une tournée mondiale qui s'est déroulée à guichets fermés, l'artiste britannique s'était retiré du devant de la scène pour se consacrer davantage à sa vie de famille. Une pause durant laquelle il n'aura pas vraiment chômé puisqu'il s'est énormément investit dans la lutte contre la crise sanitaire en faisant de nombreux dons de plusieurs millions de livres. L'interprète de Shape Of You en a également profité pour agrandir sa famille. En effet, sa femme Cherry a mis au monde leur premier enfant, une fille nommée Lyra Antarctica. Et la musique dans tout ça ?

Après de longs mois d'attente, Ed Sheeran fera son grand retour le 25 juin prochain avec le titre Bad Habits. Alors que les rumeurs enflaient depuis plusieurs mois concernant un comeback imminent, le principal intéressé a confirmé l'information il y a quelques jours. Déjà disponible en précommande, le titre a également droit à son teaser dévoilé ce mercredi 16 juin sur les réseaux sociaux du chanteur. Dans cette vidéo de quelques secondes, on l'y découvre en costume rose et maquillé comme un vampire. Marchant d'un pas déterminé, il se rapproche peu à peu de l'écran accompagné de plusieurs personnes, elles-aussi grimées de manière originale. Une vidéo déjà visionnée plus d'un million de fois sur le compte Instagram d'Ed Sheeran. Niveau engouement du public, on est pas mal non ?