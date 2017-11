Ed Sheeran, ce nom n'est plus inconnu du grand public ! Rien qu'avec sa guitare et sa voix envoûtante, le britannique sait remplir des arenas entières et bientôt des stades lors de sa tournée à venir. Un succès tel qu'il n'en revient lui-même pas parfois et on le comprend. Alors que Noël approche, Ed Sheeran nous a déjà plongé dans l'ambiance des fêtes avec son clip "Perfect" tout aussi poétique que doux. De quoi être encore plus sous le charme du chanteur. Des featurings, des collaborations, il n'en manque pas ! Lors d'une récente interview au micro de E! Online, l'interprète de "Thinking Out Loud" a dévoilé sa collaboration préférée de tous les temps... Mais qui est l'heureux élu ?

Les fans jugeront peut-être qu'il y avait bien mieux comme collaboration mais tout ce qu'il compte, c'est qu'elle soit importante pour Ed Sheeran ! Lors des Grammy Awards 2015, le chanteur a interprété "Thinking Out Loud" en compagnie de John Mayer, The Roots and Herbie Hancock et c'est cette performance qui l'a marqué ! "Je me rappelle que je me disais " je vais prendre 3 noms avec qui je veux jouer et j'espère que l'un d'entre eux viendra" et oui, ils ont tous dit oui ! (...) C'est probablement dans mon top 3 de mes performances préférées à la télé que j'ai pu faire. Je me rappelle l'avoir terminé et être genre "c'était bien"", a avoué le chanteur. Il faut dire qu'il a tout de même de quoi être fier ! Et puis, on ne joue pas avec de grands noms comme ceux-là tous les jours... En tout cas, on espère voir Ed Sheeran jouer lors des BBC Music Awards 2017 puisqu'il fait partie des nominés !