Vous avez dit marathon ? Depuis la sortie de son opus consacré aux collaborations, Ed Sheeran a enchaîné les clips. On se souvient de Antisocial avec Travis Scott, de I Don't Care ft. Justin Bieber ou même de Blow, ft. Bruno Mars. Le britannique met l'intégralité de son album en images (et l'on ne va pas s'en plaindre). La bonne nouvelle, c'est qu'il nous offre cette fois la vidéo tournée pour l'excellent Take Me Back To London ft. Stormzy, Jaykae & Aitch. Voyez plutôt :

Si vous ne connaissez pas encore Stormzy, sachez que ce rappeur made in Britain est plus que talentueux : pour rappel, il avait déjà travaillé avec Ed Sheeran sur le remix de Shape of You, à l'époque de Divide. Les deux artistes ont invité Jaykae & Aitch sur ce titre qui, inévitablement, fit écho à leur amour pour Londres. Accrochez vos ceintures, la virée s'annonce mouvementée !

Avec cet opus, l'interprète de Galway Girl se fait clairement plaisir, mettant l'amitié au premier plan. Exit la popstar qui remplit des stades et bat des records : Ed Sheeran se montre sans filtre et dans son élément. Et nous, on est fan.