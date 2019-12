Ed Sheeran dévoile le clip de Put It All On Me ft. Ella Mai (VIDEO)

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Après dévoilé bon nombre de clips pour accompagner son sixième opus de collaborations (où l'on retrouve notamment Justin Bieber, Camila Cabello, Eminem ou encore Stormzy et Bruno Mars), Ed Sheeran réitère (vous connaissez une meilleure façon d'entamer les fêtes ?). Cette fois-ci, le chanteur (plutôt discret sur sa vie personnelle) a choisi de mettre en scène son épouse Cherry... et même de danser.

Fidèle à lui-même, Ed Sheeran célèbre l'amour. Et pour ça, il nous emmène aux quatre coins du monde : de New-York à la Californie en passant par Zanzibar, l'amour est partout ! Petit bonus, Ed Sheeran qui s'autorise quelques pas de danse dans sa cuisine. De son côté, Ella Mai apparait à la fin de la vidéo... prête à faire une nouvelle rencontre. On vous le dit, l'amour est partout ! Et encore plus à cette période !