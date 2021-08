He's back ! Après de long mois passés loin des projecteurs, Ed Sheeran est (enfin) de retour avec un nouvel album. En juin dernier, l'artiste britannique nous offrait Bad Habits - premier single de Equals. Peut-être légèrement différent et plus électro, ce nouveau morceau témoigne de l'envie évidente d'Ed Sheeran de sortir des sentiers battus... et visiblement, le jeu en valait la chandelle : Bad Habits s'est hissée dans les classements du monde entier. S'il faudra patienter jusqu'en octobre pour découvrir ce nouveau chapitre, Ed Sheeran n'est pas du genre égoïste : après avoir publié Visiting Hours la semaine dernière, l'interprète de Sing a profité de son retour sur scène pour partager pas moins de deux inédits avec son public.

First Times

Overpass Graffiti

Ainsi, les fans ont pu découvrir "First Times" et "Overpass Graffiti" lors d'un concert intimiste donné mercredi dernier. « J'adore jouer devant vous et dans des salles comme celle-là à nouveau. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans une salle qui a un toit et j'adore vraiment ça », s'est-il exclamé. « C'est là que j'ai passé tant de nuits pour mes deux premiers albums, à jouer dans des théâtres ou des petites salles et c'est toujours la meilleure chose ». Ce concert, donné au HMV Empire à Coventry (Angleterre), célébrait les 100 ans de la chaîne de magasins.

En 2022, Ed Sheeran se lancera dans une tournée afin de retrouver son public mais aussi (et surtout) pour défendre Equals. La bonne nouvelle pour les fans français plus impatients, c'est qu'il sera à l'affiche du concert évènement donné par Global Citizens ele 25 septembre prochain au Champ de Mars.