Ed Sheeran dévoile Blow ft. Bruno Mars et c'est électrique !

C'est de loin LE morceau que tout le monde attendait, celui que nous voulions tous entendre : Ed Sheeran et Bruno Mars, deux légendes, sur le même titre ? Autant dire qu'on attendait de l'écouter comme l'on attendrait ses cadeaux noël. Et justement, c'est Noël avant l'heure : Ed Sheeran devrait publier son sixième opus de collaborations le 12 juillet prochain mais visiblement, il n'a pas eu la patience d'attendre jusque là pour dévoiler Blow, morceau sur lequel Mars collabore.

Si Sheeran nous a offert le tube de l'été avec I Don't Care ft. Justin Bieber, c'est bel et bien Blow qui retiendra l'attention. Pourquoi ? Parce que c'est de loin LA collaboration qui sort l'artiste britannique de sa zone de confort. Exit les influences pop et les teintes hip-hop si chères à Ed Sheeran, place au rock électrique qui nous rappelerait presque Lenny Kravitz. C'est rock, électrique, presque insolent... comme Bruno Mars ! Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si le clip nous emmène dans l'effervescence d'un concert de rock... mené par des femmes .

A noter aussi qu'Ed Sheeran en a profité pour dévoiler Best of Me ft. YEBBA - à retrouver sur l'album d'ici quelques jours.