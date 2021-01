Ed Sheeran : Découvrez la version acoustique de son morceau Afterglow (VIDEO)

Ces derniers mois, Ed Sheeran aura surtout fait parler de lui pour sa générosité envers plusieurs associations ! En effet, après avoir fait des dons de plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des artistes les plus talentueux et prolifiques de ces dernières années qui avait également annoncé prendre une pause musicale il y a quelques mois. Un repos bien mérité pour celui qui avait enchaîné les tubes et les tournées et qui souhaitait se concentrer sur ses proches dont sa petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, née en septembre dernier. Seulement voilà, il semblerait que l'appel de la musique soit plus fort que tout...

Quelques jours après avoir dévoilé son titre Afterglow, dont le clip a déjà été visionné plus de 28 millions de fois, Ed Sheeran nous offre une version acoustique de son dernier tube. Publiée sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube, la vidéo nous montre le chanteur, face caméra, avec pour seul compagnon sa célèbre guitare. Et même si l'artiste britannique avait précisé que ce titre n'était en aucun cas l'annonce d'un prochain album, il paraît très enthousiaste à l'idée de partager ce nouveau son. "Afterglow est une chanson que j’ai écrite l’année dernière et que je voulais dévoiler pour vous. Ce n’est pas le premier extrait du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime, et j’espère que vous aimez aussi" précisait-il récemment sur ses réseaux sociaux. Des propos qui n'auront pas été prononcés en vain puisque Afterglow s'est directement hissé dans le prestigieux Top 100 de Billboard.