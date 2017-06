Décidément, James Corden ne s'arrête plus ! Après avoir rejoué Titanic avec Harry Styles il y a quelques semaines et après avoir parlé de Taylor Swift avec Katy Perry, voilà qu'il reçoit Ed Sheeran. On ne va pas se mentir, c'est l'un des Carpool que l'on attendait le plus. Au programme, un petit séjour à Londres ! Le temps d'une semaine, James Corden va délaisser ses studios Californiens et retrouver ses compères britanniques. Et, évidemment, Ed Sheeran sera de la partie (mais il ne sera pas le seul !).

Les plus grands titres d'Ed Sheeran seront repris de Sing à Castle On The Hill. L'artiste ramènera sa traditionnelle guitare et James Corden, lui, prouvera que son flow est toujours aussi parfait ! Notez que Kit Harington, Emily Blunt, Nicole Kindman et David Beckham seront de passage dans les émissions. Et côté musique, Kings of Leon et Harry Styles enflammeront le plateau. Enjoy, comme on dit en UK !