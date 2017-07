Hyperactif, Ed Sheeran ne s'arrête jamais. Après sa longue pause loin du monde de la musique, le chanteur a fait un retour fracassant avec Divide, son dernier album - opus qu'il est d'ailleurs venu le défendre à Paris il y a quelques mois. Alors que les places pour son Stade de France à venir se sont vendues en un temps record, il semblerait que le britannique soit de retour en studio. Mais avant de sauter de joie, on prend le temps de la réflexion : nouvel album ou réédition ? Telle est la question.

Back at it Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 20 Juil. 2017 à 15h00 PDT

Lorsqu'il s'agit de sa musique à venir, on sait qu'Ed Sheeran travaille depuis des années sur un album acoustique. Mais à raison d'une chanson par an, on imagine qu'il va falloir attende un petit moment avant d'avoir l'objet entre les mains. Récemment, il a posté une photo sur son compte Instagram avec pour légende "on s'y remet". Oui mais, à quoi ? Evidemment, on donnerait tout pour qu'un nouvel album soit dans les cartons. Sauf qu'Ed Sheeran est du genre à prendre son temps (il l'a prouvé avec son album précédent). Du coup, les paris sont ouverts : réédition, premières compositions pour un nouveau disque ou alors, collaborations, chacun peut se faire son idée. En attendant, on peut toujours se consoler en revoyant les images du Divide Tour.