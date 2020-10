Ed Sheeran de retour en studio : son nouvel album pourrait sortir l'automne prochain !

Ces derniers mois, Ed Sheeran aura surtout fait parler de lui pour sa générosité envers plusieurs associations. Après avoir fait des dons de plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des chanteurs les plus talentueux et prolifiques de ces dernières années qui avait annoncé prendre une pause musicale il y a quelques mois. Un repos bien mérité pour celui qui avait enchaîné les tubes et les tournées et qui souhaitait se concentrer sur ses proches dont sa petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, née en septembre dernier.

Toutefois, il semblerait que la paternité n'ait pas empêché le chanteur britannique de se remettre au travail. La preuve avec les récents propos de son agent, Stuart Camp, interviewé dans les podcasts Straight Up : "Il a commencé à enregistrer maintenant. Il sortira probablement l’album l’année prochaine à cette époque. Je regarde un morceau de papier qui contient en fait la liste des morceaux d’un prochain opus. Il a toujours un ou deux albums d’avance". Des informations inédites qui ont aussitôt excité les fans de l'artiste et qui confirment le retour imminent de celui dont l'album, No. 6 Collaboration Project, avait rencontré un grand succès à travers le monde.