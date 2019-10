Il y a quelques mois de cela, Ed Sheeran mettait fin à une énorme tournée mondiale de près de deux, devenue depuis la plus lucrative de toute l'histoire. Juste après cela, il enchaînait avec la sortie de No. 6 Collaborations Project, un album dans lequel l'artiste interprète tous ses titres avec des chanteurs et chanteuses du moment (on se souvient de son titre I Don't Care avec Justin Bieber). Et comme si cela n'était pas suffisant, il semblerait que l'interprète de Shape Of You soit de retour en studio pour un cinquième album.

"Il est déjà retourné en studio pour écrire et enregistrer ce qui va devenir son cinquième album", a indiqué Stuart Camp, son manager lors d'une interview avec la BBC. "Nous ne laisserons rien sortir qui ne soit pas excellent." a ajouté le fidèle partenaire d'Ed Sheeran. Et même si ce dernier est conscient de l'omniprésence de son artiste, il précise qu'il ne veut pas que l'on "s'ennuie de lui". Récemment élu artiste de moins de 30 ans le plus riche du Royaume-Uni, Ed Sheeran devrait encore une fois séduire le public avec ce futur opus... Du moins c'est ce qu'on espère !