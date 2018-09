Ed Sheeran de retour en France en 2019 ?

Ed Sheeran peut se vanter d'avoir, du haut de ses 27 ans, une belle carrière. S'il a connu un très joli succès avec son premier album "+", ce n'est rien comparé à l'accueuil réservé à ses deux derniers albums, Multiply et Divide. Le chanteur britannique, actuellement en tournée pour defendre son dernier opus, est d'ailleurs nommé aux American Music Awards aux côtés de sa grande amie Taylor Swift mais aussi face à Drake. Bref, tout va bien pour Ed Sheeran qui, en juillet dernier a rempli deux stades de France. Et justement, en parlant de la France, se pourrait-il qu'il repasse par l'hexagone en 2019 ?

Avant tout, sachez que tout ce qui va suivre nécessite encore confirmation. Rien n'est sûr et rien n'est affirmé. Selon le média Lyon People, il se murmure qu'Ed Sheeran pourrait bien passer par le Groupama Stadium de Lyon en mai prochains. Et ce n'est pas tout ! La ville de Bordeaux serait elle aussi dans sa ligne de mire (attention, on insiste sur le conditionnel). Ed Sheeran s'offrira t-il d'autres stades Français ? Seul le temps le dira. En attendant, sachez que chez Hey-Alex (anciennement Live Arena) est optimiste : "Après avoir croisé nos différentes sources, l’information concernant les possibles concerts d’Ed Sheeran en France en 2019 a de fortes chances d’être validée", explique le média. Alors, prions !