Ed Sheeran : De nouveau poursuivi en justice pour plagiat !

Pour Ed Sheeran, la joie de voir son nom apparaître dans les nominations aux IHeartRadio Music Awards aura été de courte durée. Le chanteur irlandais est de nouveau poursuivi en justice pour plagiat pour la chanson The Rest of Your Life qu'il a écrite pour les chanteurs country Faith Hill et Tim McGraw. La plaignante Jasmine Rae, une chanteuse-compositrice-interprète australienne, affirme que la chanson ressemble note pour note à son titre When I Found You. Le petit ami de la jeune femme, qui travaillait à l'époque pour Sony, avait déjà remarqué les nombreuses similarités entre les deux morceaux mais avait préféré se taire de peur de perdre son travail.

Ed Sheeran, qui avec Shape of You figure parmi les clips les plus vus de 2017, ne s'est pas encore exprimé sur l'affaire, la plainte ayant été déposée hier, le 10 janvier 2018. Ce n'est pas la première fois que l'interprète de Perfect est poursuivi en justice pour une affaire de droits d'auteur. Lorsque Thinking Out Loud est sorti, la famille de Marvin Gaye l'avait accusé de s'être fortement inspiré de Let's Get it On du fameux chanteur de funk. Quant à Photograph, à en croire les auteurs de Amazing écrite pour Matt Cardle à l'époque, elle était la copie conforme de leur morceau. Deux affaires qui ont dû se résoudre au tribunal !