Ed Sheeran : son personnage apparait dans un teaser des Simpsons

En plus d'être l'un des artistes les plus adorés du moment, Ed Sheeran se lance maintenant dans le cinéma. Alors qu'il a fait ses débuts dans la série médiévale à succès Game Of Thones, l'interprète de "Shape Of You" sera bientôt aux côtés de la famille Simpson ! En effet, l'artiste avait annoncé cette nouvelle il y a déjà plusieurs semaines sans donner de date à laquelle l'épisode serait diffusé. Cependant, la FOX vient de dévoiler un teaser présentant le personnage qu'interprétera la superstar.

Dans cette courte vidéo on découvre que Ed Sheeran jouera le rôle de Brendan, qui suscitera l'interêt de Lisa. On le voit jouer du piano pendant que Lisa est au saxophone. Selon le producteur de la série Al Jean, Brendan sera en compétition avec Nelson Muntz afin de gagner l'affection et l'attention de Lisa. "Elle ne fait que lui dire qu'il n'est pas génial mais qu'il pourrait être fantastique et pourtant elle craque pour lui grâce à son talent" affirme le producteur au sujet de Lisa. Selon ce dernier, Ed Sheeran aurait enregistré la voix de son personnage au téléphone alors qu'il était en Angleterre. L'épisode sera diffusé ce dimanche et on a hâte de voir ce que ça va donner !