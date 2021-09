Ed Sheeran dans le Virgin Tonic, 5 choses à savoir sur l'interprète de Bad Habits !

Patience, Ed Sheeran dévoilera son nouvel album au mois d'octobre. Porté par des singles efficaces tels que Bad Habits ou plus, récemment, Shivers, ce nouvel opus semble explorer un son plus électro - preuve qu'Ed Sheeran n'aura jamais fini de se ré-inventer. La bonne nouvelle, c'est quel artiste qui nous vient tout droit de Grande-bretagne sera de passage dans le Virgin Tonic de Manu Payet. A cette occasion, Ginger nous partage pas moins de 5 choses à savoir sur lui.

Tattoo Mania

La rumeur voudrait qu'Ed Sheeran ait plus d’une centaine de tattoos : des lego, une tête de lion sur la poitrine, un dinosaure, et en grand fan du prince de Bel Air, il a le mot Prince tatoué sur l’avant bras… Et vu qu’il est fan du ketchup Heinz ? Il a aussi l’étiquette tatouée !

Team Chat

Il adore ses deux chats, Squish et Pusslé, il leur a même ouvert un compte Instagram.

Il a soigné son bégaiement grâce à Emimem

Pendant son enfance, Ed Sheeran bégayait et c’est Eminem qui lui a donné confiance en lui : A 9 ans, il connait par coeur et chante tout l’album “The Marshall Mathers”, Eminem rappe si vite que son bégaiement disparaissait lorsqu'il rappait pour l'imiter.

Ed Sheeran est aussi acteur

Ed Sheeran est auteur-compositeur-interprète, il fait tout en solo sur scène, et il est aussi acteur ! De Bridget Jones Baby à Game Of Thrones en passant par Modern Love, et quand même un rôle important dans “Yesterday” de Danny Boyle en 2019.

Il a nommé ses guitares

Jasper, Cyril, Lloyd, Keith, Trevor, Félix… Ed Sheeran a donné un nom à chacune de ses guitares.

Une nouvelle façon d'acheter des places de concerts

Ed Sheeran sera au Stade de France le 29 Juillet 2022, et il teste une nouvelle façon de vendre ses billets : C’est le même système que les billets de train ou d’avion, mais ce nouveau billet digital est inviolable, car lié au téléphone portable du spectateur et donc à son numéro de téléphone. Il est impossible d’imprimer le billet sur papier ni de faire une capture d’écran du QR Code, car ce dernier dit dynamique ne fonctionnera pas sur les scanners à l’entrée du show. Si le spectateur ne peut pas venir et veut revendre son billet, il ne pourra le faire avec son compte client que sur les sites officiels au prix marqué sur son billet.

Sa propre marque de guitare

Il a créé sa propre marque de guitare acoustique : en s’associant à la lutherie irlandaise Lowden. Il a fait ça pour créer des guitares de qualité à prix plus accessible pour inciter les jeunes à se mettre à la musique.