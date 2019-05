Ed Sheeran : Cross, I Don't Care et Bruno Mars... il se confie sur son nouveau projet

C'est maintenant officiel : Ed Sheeran sera de retour dans les charts le 12 juillet prochain avec un nouveau projet fait de collaborations. Sixième de sa collection, ce dernier devrait rassembler la crème de l'industrie musicale : on connait déjà I Don't Care ft. Justin Bieber (déjà numéro un) mais aussi Cross ft. Chance The Rapper. Concernant les autres artistes présents, le mystère est encore entier ! Alors, que nous réserve ce nouveau projet ?

Attention, ce n'est PAS un album ! « Avant que je sois signé, j'ai fait beaucoup d'EP. J'en ai fait un de huit titres, "No.5 Collaborations Project" avec beaucoup de rappeurs britanniques que j'admirais à l'époque. Depuis je n'en n'ai pas fait car sur mes albums, c'était uniquement moi », a expliqué le chanteur britannique lors d'une interview. « Je veux juste sortir le disque et aller de l'avant. On ne peut pas voir ça comme la prochaine étape de ma carrière. Il faut voir ça comme une compilation avec des artistes que j'adore. Je ne pense pas que ce soit une mixtape, c'est complètement différent », poursuit-il. Le déclic, il l'a eu notamment en travaillant avec Beyoncé et Andrea Boccelli sur Perfect.

Actuellement en tournée (il sera en concert à Bordeaux ce soir), Ed Sheeran prouve (une fois de plus) qu'il est déterminé à aller plus loin dans sa carrière. Bonne nouvelle, Bruno Mars devrait figurer sur ce projet tant attendu : « Bruno est la première personne à laquelle j'ai téléphoné (...) j'ai fait une chanson avec lui puis une chanson avec Bieber et ces titres individuels se sont finalement transformés en un projet ». Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir ce projet qui s'annonce brillant !