Ed Sheeran : Cross ft. Chance The Rapper, un nouveau feat. dévoilé !

Ed Sheeran vous manquait ? Pas de panique. Le chanteur britannique sera bientôt de retour dans les bacs avec un EP rempli de featurings - No.6 Collaborations Project. La semaine dernière, il nous offrait I Don't Care ft. Justin Bieber, accompagné d'un clip déjanté. Cette fois, c'est le titre Cross ft. Chance The Rapper et PnB Rock qui est mis en avant. Voyez plutôt :

Alors que I Don't Care s'est déjà imposé en banger de l'été avec moins de 100 millions de streams (et 54 millions de vues sur la vidéo), il y a de fortes chance pour que Cross suivent le même chemin. Efficace et rythmé, Cross est un titre qui devrait vite monter dans les charts. Ed Sheeran signera t-il TOUS les tubes de l'été ? Avec un EP prévu pour le 12 juillet, c'est fort probable. Et le petit bonus, c'est qu'il sera en France pour une série de concerts. Parfait timing.