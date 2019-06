Ed Sheeran : Cross ft. Chance The Rapper & PnB Rock, le clip à ne pas manquer

Le 12 juillet prochain, Ed Sheeran sera de retour avec le 6ème volet de sa collection de collaborations. Pour annoncer la sortie de l'opus, le britannique nous a déjà offert I Don't Care (ft. Justin Bieber) et il n'a pas mis longtemps à lâcher un nouveau hit : Cross ft. Chance The Rapper est déjà dans les charts et évidemment, il fallait un clip. Il est à découvrir sans plus attendre !

Une chose est sûre, les amateurs de danse devraient être ravis : cette fois, Ed Sheeran a laissé ses costumes vus dans I Don't Care au placard : à la place, il fait appel à la techologie pour mieux partager ses meilleurs mouvements. Et ce n'est pas tout ! PnB Rock mais aussi Chance The Rapper nous font quelques pas. Si le clip de Cross ne vous a pas donné envie de pousser les meubles pour danser dans votre salon, on ne sait pas ce qu'il vous faut !