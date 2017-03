Alors que lui-même a repris Love Yourself de Justin Bieber, Ed Sheeran a décidé de venir en aide à l'une de ses fans qui avait posté une cover de Castle on The Hill. Le 18 janvier dernier, Charlotte Campbell poste sur sa chaîne Youtube et sa page Facebook la reprise du titre du chanteur. Une vidéo où l'on voit la jeune femme avec une simple guitare acoustique jouer sa propre version de la chanson. Une version qui, si elle a enchanté les 13 000 fans de sa page, n'a pas été du goût de Facebook ! Le réseau social de Mark Zuckerberg a, en effet, purement et simplement supprimé la vidéo pour des raisons de droits d'auteur.

Réalisant cette interdiction, Charlotte Campbell s'en est alors plaint sur sa chaîne Youtube. Un grief qui n'a pas échappé à Ed Sheeran qui a laissé un mot à sa fan : "Je viens de voir ta vidéo. Et je n'ai rien à voir là-dedans. J'adore quand les gens reprennent mes chansons. L' une des plus belles fiertés que je retire de ce boulot c'est de voir le bonheur des gens. J'ai demandé ce qu'il s'était passé et apparemment c'est un robot que Warner a mis en place fonctionnant sur un étrange algorithme (Je ne sais pas du tout ce que cela signifie) mais c'est juste pas de chance que cela soit tombé sur ta vidéo. Je vais essayer de résoudre ce problème. Continue à faire ce que tu fais, ça déchire !" Grand seigneur !