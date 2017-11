Ed Sheeran confirme Beyoncé en featuring de son single Perfect

Si les fans d'Ed Sheeran sont en colère car leur idole n'a pas été nommé aux Grammys dans la catégorie 'Album of the Year', le chanteur britannique vient de faire une annonce qui devrait les calmer. Actuellement numéro 5 au Billboard Hot 100 avec son single "Perfect", Ed Sheeran avait promis qu'une nouvelle version du titre serait bientôt disponible... avec un featuring secret à la clé. Et l'artiste vient de confirmer que ce sera Beyoncé en duo sur "Perfect" à ses côtés. Encore quelques heures et vous pourrez retrouver Queen Bey sur cet extrait de Divide !

Got Beyoncé to duet with me on Perfect, comes out today at 7pm ET / 4pm PT / midnight GMT x Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 30 Nov. 2017 à 3h31 PST

Quand Ed Sheeran avait confirmé qu'un(e) artiste surprise serait présent sur une nouvelle version de "Perfect", les fans avaient tout de suite commencer les paris pour découvrir l'identité de l'invité(e) mystère. Avec sa récente collaboration sur "End Game" avec sa meilleure amie Taylor Swift, on aurait pu penser que cette dernière aurait fait une apparition sur "Perfect", mais pas du tout ! Et on ne va pas se mentir, chez Virgin Radio on est encore plus curieux d'entendre le duo Ed / Beyoncé qui devrait être surprenant. "Perfect" feat Beyoncé sera disponible dès cette nuit à 1h du matin en France. On retrouvera également Ed Sheeran très bientôt lors de la cérémonie Miss France 2018.