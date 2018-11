Ed Sheeran, Coldplay... Ces artistes qui nous aident à nous endormir

Vous êtes du genre à galérer avant de vous endormir le soir ? Ça arrive à tout le monde, entre les tracas et le stress du lendemain. Cependant, on a une solution pour vous, écoutez de la musique pour réussir à vous retrouver les bras de Morphée ! Une étude de l’université de Sheffield relayée par The Guardian révèle en effet que 62% d’un panel de 651 personnes interrogées affirment que la musique est utile à leur sommeil et les aide à se déconnecter de distractions extérieures. Ces participants ont également cité les artistes qui les aidaient à s’endormir et on y retrouve des artistes du classique comme Bach, Mozart ou Chopin mais aussi des musiciens contemporains parmi lesquels figurent Coldplay, Ed Sheeran tête d'affiche du Sziget 2019 ou encore Brian Eno. Vous validez ?

Attention néanmoins aux titres que vous écoutez, nous ne sommes pas sûr qu’un Galway Girl d’Ed Sheeran vous détende complètement pour dormir contrairement à un Fix You de Coldplay parfaitement relaxante à nos yeux. Les effets physiologiques et psychologiques de la musique n’ont été encore complètement éludés par les scientifiques, mis à part qu’elle a un effet sur notre système nerveux parasympathique et qu’elle peut baisser notre rythme cardiaque et respiratoire ainsi que notre pression artérielle. Du côté de Virgin Radio, on vous recommande également Petit Biscuit, Sam Smith, Her ou encore The xx. Sinon, vous pouvez aussi jeter un coup d’oeil aux artistes les plus écoutés sur Spotify !