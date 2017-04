Harry Styles fait un carton depuis la sortie de son tout premier single "Sign Of The Times" dont le clip a été réalisé par Woodkid. L'ex One Direction a surpris tout le monde de part cette nouvelle direction musicale plus pop/rock et les fans sont totalement sous le charme ! Alors qu'il assure la promotion de ce premier single, Harry était de passage à la BBC Radio 1 avec Nick Grimshaw pour une petite interview mais il ne savait pas que Chris Martin, Ed Sheeran et sa propre mère l'attendaient au tournant avec des questions, pour certaines, inhabituelles.

Alors que Chris Martin lui a demandé s'il pouvait diriger son fanclub, on retrouve Rita Ora en bikini et même Ronny Wood qui ont tenu à poser leurs questions au jeune chanteur ! Ed Sheeran y met également du sien en demandant depuis combien de temps il travaille sur son album qui sortira bientôt et dont la tracklist a déjà été dévoilée. Harry affirme à cette occasion que Ed Sheeran a été l'un des privilégiés à pouvoir écouter quelques titres de son album en avant-première. Pour conclure cette interview, c'est la mère du chanteur - Anne Twist - qui a posé quelques questions à son fils concernant ses goûts musicaux et ce premier album.