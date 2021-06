Ed Sheeran change de cap avec Bad Habits, son prochain single

Patience, plus que quelques jours avant de découvrir le tout nouveau single d'Ed Sheeran qui, visiblement, s'annonce bien différent des précédents. Lors de son passage dans le Big Weekend de BBC Radio One, l'artiste britannique avait confié ne pas avoir choisi la facilité avec des morceaux qui rappellerait Thinking Out Loud. Mais alors, que prépare t-il ?

Ed Sheeran pour Bad Habits

Pour préparer son retour, l'interprète de Sing a partagé quelques teaser - notamment sur Spotify. Costume rose fushia, dents de vampire et ongles longs, Ed Sheeran ne fait pas les choses à moitié : "J'ai travaillé en studio ces derniers mois et j'ai hâte que vous entendiez " Bad Habits ", écrit-il pour préparer ses fans. "Je cherche toujours à me pousser et à pousser ma musique dans de nouvelles directions et j'espère que vous l'entendrez sur ce nouveau single. Ça fait du bien d'être de retour !"

Bad Habits sera publié le 25 juin prochain et d'ici là, il faudra se contenter des courts teaser déjà offerts par le chanteur !