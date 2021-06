Ed Sheeran célèbre les 10 ans de The A Team (VIDEO)

Il y a dix ans, une jeune artiste britannique se faisait une place dans le paysage musical internation avec un morceau qui, au fil des années, deviendra culte : The A Team.

10 ans plus tard, la notoriété d'Ed Sheeran n'est plus à démontrer. L'artiste (dont le prochain single sera dévoilé le 25 juin prochain) nous a offert pas moins de quatre albums - tous plus aboutis les uns que les autres. Et justement, sur son tout premier opus (intitulé +), on retrouve le morceau The A Team. Pour rendre hommage à la chanson qui l'a fait connaître, Ed Sheeran s'est fendu d'une petite vidéo. Voyez plutôt :

"Ce week-end, c'est le 10e anniversaire de la sortie officielle de The A Team", écrit-il. "J'ai écrit The A Team en 2009, alors que j'avais 18 ans. C'est la chanson qui m'a permis de décrocher mon premier contrat de disque, qui est devenue mon premier single et qui m'a fait connaître dans le monde entier. Avec le recul, c'est fou de voir comment une chanson que j'ai écrite dans une chambre d'étudiant à Guildford pendant mon adolescence a voyagé si loin dans le monde et a réalisé tous mes rêves, et même plus".

Preuve du succès international de la chanson, The A Team sera nommée aux Grammy Awards en 2013.