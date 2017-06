A l'occasion de ses émissions exceptionnelles tournées à Londres, James Corden n'a pas fait les choses à moitié : au programme, des invités de prestige et un Carpool Karaoke on ne peut plus attendu : celui d'Ed Sheeran. Il était temps, vous nous direz. Après avoir rejoué Titanic avec Harry Styles et après avoir parlé de Taylor Swift avec Katy Perry, l'animateur a embarqué la plus grande pop star du moment pour une virée en voiture. Et pour rythmer le trajet, rien de mieux que les plus grands tubes du chanteur et un petit défi (aussi insolite qu'inattendu).

Evidemment, James Corden ne fait pas l'impasse sur les plus grands hits du britannique. Ainsi, quand il ne nous explique pas pourquoi il a choisi de ne plus avoir de portable, Ed Sheeran se lance dans une reprise de Sing. Se succèdent donc Shape of You (l'occasion pour James Corden de montrer ses talents de danseur), Thinking Out Loud et Castle On The Hill. Mais le plus drôle, c'est probablement le concours de Maltesers. Vous saviez qu'Ed Sheeran pouvait en enfourner 47 dans sa bouche ? Eh bien, maintenant, vous le saurez ! Et pour James, il est allé jusqu'a 55. Record battu, donc !