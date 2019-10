Ed Sheeran, Camila Cabello et Cardi B jouent la comédie pour le clip South of the Border (VIDEO)

Il y a quelques mois, le 12 juillet 2019, le chanteur d'origine britannique sortait son album No. 6 Collaborations Project. Un opus exceptionnel avant une longue pause pour le chanteur dans lequel ce dernier a souhaité s'entourer de tous ses amis et stars de la musique. Après Justin Bieber, Khalid ou encore Travis Scott, c'est désormais au tour de Cardi B et Camila Cabello d'être sur le devant de la scène avec la sortie du clip de South of the Border. Une vidéo tournée à la manière d'un James Bond entremêlé d'un long métrage de la saga Ocean. On y retrouve les trois artistes à la recherche d'un bijou volé au beau milieu de paysages paradisiaques. Parfaitement réalisé, South of the Border s'assimile davantage à un mini-film qu'à un clip de chanson. On vous laisse juger par vous-même.