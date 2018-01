Ed Sheeran, Bruno Mars, Rihanna...les nommés aux iHeartRadio Music Awards 2018 dévoilés

La saison des prix bat son plein dans le monde de la culture. Tandis que les Golden Globes 2018 qui se tenaient ce week-end ont largement récompensés Big Little Lies et le film Three Billboards, de notre côté de l'Atlantique on a pu découvrir la liste des nommés aux Victoires de la Musique 2018 qui se tiendront le 9 février prochain à Paris. Toujours au rayon musique, mais aux Etats-Unis, c’est au tour des iHeartRadio Music Awards de dévoiler les prétendants de la cérémonie 2018. L'événement se tiendra le 11 mars prochain à Los Angeles, les auditeurs de l'ensemble des stations de radio propriétés de iHeartRadio (aux Etats-Unis, le nombre de stations locales est très impressionnant) sont invités à voter. Et les nommés dans les principales catégories sont :

That's What I Like de Bruno Mars

Something Just Like This de The Chainsmokers & Coldplay

Shape of You d'Ed Sheeran

It Ain't Me de Kygo & Selena Gomez

Bad Liar de Selena Gomez

Bodak Yellow de Cardi B

Despacito de Luis Fonsi & Daddy Yankee feat Justin Bieber

I'm The One de Dj Khaled

Look What You Made Me Do de Taylor Swift

Malibu de Miley Cyrus

New Rules de Dua Lipa

Shape of You de Ed Sheeran

Sign of The Times de Harry Styles

Sorry Not Sorry de Demi Lovato

Swish Swish de Katy Perry

That's What I Like de Bruno Mars