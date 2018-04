Ed Sheeran, Bruno Mars, Linkin Park... les nommés aux Billboard Music Awards 2018

La saison se poursuit ! Après les Grammy Awards, les Brit Awards ou encore les iHeartRadio Music Awards, c'est au tour de Billboard de dévoiler les nommés de sa cérémonie à venir. Cette dernière aura lieu en mai prochain (le 20 mai, plus précisémment) et sera animée par Kelly Clarkson. Côté nominations, on retrouve des valeurs sûres comme Ed Sheeran, Bruno Mars ou encore Linkin Park.

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Bruno Mars

Taylor Swift

21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Kodak Black

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Bruno Mars

Ed Sheeran

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2

Coldplay

Guns N' Roses

U2

Ed Sheeran

Bruno Mars

Tom Petty & The Heartbreakers

Portugal. The Man

Imagine Dragons

Linkin Park

Twenty One pilots

Coldplay

U2

Guns N'Roses

Imagine Dragons - Evolve

Panic! At the Disco - Death of a Bachelor

Linkin Park - One More Light

Portugal. The Man, Woodstock

U2 - Songs of Experience

Imagine Dragons - Believer

Imagine Dragons - Thunder

Portugal. The Man - Feel It Still

The Revivalists - Wish I Knew You

Linkin Park ft. Kiiara- Heavy

Côté nomination, c'est Imagine Dragons qui domine la catégorie rock - et après leur record battu chez Billboard justement, on n'est pas étonnés. . Linkin Park et ne More Light figurent également parmi les nommés. La liste complète est à retrouver sur le site Billboard et en attendant le 20 mai prochain, les paris sont ouverts.